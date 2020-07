19-årig bag rattet på forulykket traktor

Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsansvarlig Martin Bjerregaard, oplyser til Nordvestnyt, at der var tale om et solouheld, men at et vidne, som kørte i sin bag ved den 19.årige, så at frontlæsseren først pløjede et skilt ned og slingrede indtil han ramte ind i betonmuren ved viadukten på Vig Parkvej.