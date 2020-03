Öznur Nuri klippede snoren over til sin salon Nuri´s Barbershop torsdag den 12. marts. Fotos: Preben Moth

19-årig åbner salon med 9 års erfaring

Torsdag i sidste uge slog Öznur Nuri dørene op for sin nye salon Nuri´s Barbershop på Grundtvigsvej 5 med åbningsfest med mange deltagere i form af venner, familie og andre, der kiggede indenfor og fik lidt lækkert at spise og drikke.

Trods sin kun 19 år er Öznur Nuri en erfaren herre med ikke mindre end 9 års erfaring med at klippe hår.

- Jeg kommer oprindeligt fra Bulgarien, bor i Nykøbing med mine forældre og familie, har flere fætre og onkler der er frisører og begyndte selv at klippe familie og venner som 10-årig, fortæller Özmur Nuri.

Han tilbyder at klippe herrer, børn og korthårede kvinder.

- Jeg har selv lært mig at klippe skæg og har suppleret med et kursus i det.

Som barber bruger man mere kniv end saks og en barber kan bruge kniven til alt, for det bliver nu bedre.

- Jeg ville gerne have, at de var helt min egen stil, slutter Öznur Nuri, der også tilbyder kunderne gratis kaffe/the og indtil fredag i denne uge har et åbninsgtilbud på herreklip.