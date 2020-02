Poiltiet anholdt i nat to yngre mænd for forsøg på indbrud.

18-årig anholdt med indbrudsværktøj i tasken

Politiet anholdt i nat to unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år, begge fra Odsherred. Anholdelsen skete efter et et tip fra en borger, der havde spottet to mørkklædte mænd med en taske, der luskede rundt i området omkring Højby Station, hvor de, ifølge politiet, udviste en mistænkelig adfærd omkring nogle biler.