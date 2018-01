17-årig varetægtsfængslet for indbrud

Natten til lørdag klokken 3.12 fik politiet en anmeldelse om et indbrud i supermarkedet Dagli' Brugsen i Fårevejle, hvor et vindue var knust, og et gitter var fjernet.

Politiet kørte til området og kunne konstatere, at tre mænd havde forsøgt at stjæle pengeskabet, hvilket mislykkedes. De havde dog stjålet fire energidrikke og var kørt derfra i en sølvgrå personbil.

Under eftersøgningen efter bilen i området fik politiet oplysninger fra et opmærksomt avisbud om, at to mænd i et køretøj udviste mistænkelig adfærd ved Asnæs Centret.

Kort efter fik en patruljevogn kontakt med køretøjet, hvorved en 17-årig ung mand fra Nykøbing Sj. og en 21-årig mand fra Helsinge blev truffet.