16 private blev afvist med skrald, men tog det pænt

På grund af coronavirusset er genbrugsstationerne i hele Odsherred lukket ned, på nær den i Hønsinge, der har åbent mellem klokken 9 og 11 mandag, onsdag og fredag for de erhvervsdrivende, der har brug for at komme af med materialer.

Flere har på sociale medier skrevet om folk, der har efterladt skrald foran lukkede genbrugsstationer, men på Vangen i Nykøbing lader det nu til, at folk har forstået budskabet om at holde skraldet hjemme hos sig selv indtil videre. Bortset fra en enkelt lille pose med tomme vinflasker og et par glas med karrysild-rester, var der intet usædvanligt at bemærke... bortset fra den hermetisk lukkede port og en corona-besked på et lamineret A4 ark-