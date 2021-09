16-årig pige fik hovedskade efter påkørsel: Her er hendes status

Uheldet blev derefter anmeldt til politiet af den 16-åriges far søndag middag, og der blev iværksat en efterforskning. Det har indtil videre ikke været muligt at afhøre den 16-årige, fordi hun har haft det for dårligt. Men nu er hun blevet så frisk, at politiet vil afhøre hende snarest muligt.

Politiet har allerede mandag afhørt en 17-årige ung kvinde, som mistænkes for at have ført bilen på uheldstidspunktet. Hun blev sigtet for at overtræde straffelovens regler om at udsætte andre for fare. Til stede ved afhøringen var de sociale myndigheder og den 17-åriges værge. Bilens ejer, en 20-årig mand fra Frederikssund, er også blevet afhørt til sagen. Han er i den forbindelse sigtet for at have overladt føringen af bilen til den 17-årige, som ikke havde et gyldigt kørekort.