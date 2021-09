Se billedserie Udover grillede rødder i varierende kulør, var der temphe og tangsalat til forret. Langtidsstegt oksesteg med kartofler, tang og fond med æbler på menuen i Anneberg Kulturpark, da Dicte Kirkefeldt og 64 andre kokke- og tjener-elever fra Hotel- og restaurantskolen inviterede til folkekøkken. Foto: Marianne Nielsen

150 satte tænderne i elevernes kokkerier under åben himmel

Odsherred - 10. september 2021 kl. 10:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I to dage har 65 elever fra Hotel- og restaurantskolens grundforløb i Valby haft deres gang i Anneberg Kulturpark og haft al mulig lejlighed til at snuse, smage og mærke de mange fødevarer, som Odsherred er så rig på.

Med base i Lærkehus har de ligget i lejr. Eller på moderne dansk, har de været på foodcamp hos Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCLF) og torsdag aften havde eleverne inviteret til mad-fest i haven ved det tidligere teater. Det havde 150 mennesker benyttet sig af, og dermed kunne der ringes med klokken for alt var udsolgt. Nogle gik forgæves, andre var heldige at komme med på et afbud.

Begunstiget af umådeligt anstændigt septembervejr, var rammerne således helt i orden, da borgmester Thomas Adelskov (S) - med bestikket klar til at stikke i menuen - påberåbte sig opmærksomheden med et gennemtrængende pift.

- Vi håber at dagene her i Odsherred har kunnet inspirere jer. Her i Odsherred har vi det hele og vi har det lige udenfor døren. Vi kan plukke det , vi kan smage det og vi behøver ikke gå på nettet for at bestille råvarerne, og vente i 48 timer før de kommer ind ad døren. Her går vi ud og plukker det. Og jeg vil håbe, at nogle af jer måske vil tænke på Odsherred, og de muligheder, der er her, når I skal til at gøre karriere. Måske åbne en restaurant og måske hente den næste Michelin-stjerne til Danmark, lød det håbefuldt fra Thomas Adelskov.

Odsherred under neglene

De unge elever har haft fingrene nede i den Odsherredske muld´på Lammefjorden for at høste grøntsager på besøgsmarken, været i vandet for at høste tang og trasket i hælene på Odsherreds urtekonge Jørgen Stoltz og sanket urter.

- Jeg håber de tager sanseligheden og nysgerrigheden på fødevarerne med sig hjem, og så håber jeg at vi har givet dem nogle inspirerende dage, som de vil huske længe, sagde NCLFs direktør Jesper Zeihlund inden forretten kom på bordet.

På trappen foran den tidligere teaterbygning vrimlede det med unge mennesker klædt i hvide kokke- og serveringsuniformer, store smil og stolte miner.

- Der er første gang nogen af os prøver at lave mad til 150 mennesker, og det har været virkelig sjovt, fortalte Dicte Kirkefeldt på 17, der havde ansvaret for at grille de farverige gulerødder fra Lammefjorden. Hun drømmer om at etablere sig med egen restaurant.

Med hænderne i vand fyldt med tang, var der dømt højt humør hos William Grindsted, Ellen K. Storm og Frederikke Hansen fra København.

Også de var godt tilfredse med forløbet.

- Her er virkelig hyggeligt, og folk hilser og siger hej, når vi kommer forbi,fortalte de, inden tangen røg på tallerknerne og videre ud til de sultne og forventningsfulde gæster.