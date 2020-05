15 sygeplejersker syge med Corona

Det oplyser Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), og derfor er kommunens kriseberedskab her til morgen blevet enige om, at der nu indkaldes hjælp fra beredskabet af sygeplejersker, der normalt varetager ikke udkørende funktioner.

»Det har tidligere set fornuftigt ud med et lavt antal sygemeldinger, men det her er en skærpelse af sygdomsbilledet, så det reagerer vi selvfølgelig på. Vi er løbende i dialog med region Sjælland om at få antallet af testede i vejret, og på plejecenter Bakkegården får vi nu alle beboere og medarbejdere testet en ekstra gang,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.