200.000 kr. skal bidrag til at skabe overblik over museum-bygninger.

1,5 mio. til fem områder

- Vi skal have kigget på bygningerne og de muligheder, de giver, og samtidig er der jo i kulturudvalget indledt et arbejde om fremtidens museum, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

200.000 kr. er afsat til at få udarbejdet et oplæg omkring offentlig transport.

- Vi vil se nærmere på, hvad der er af gode erfaringer i andre kommuner. Det kan for eksempel være samkørselsmodeller eller landsbybusser. Vi skal forsøge at skabe et overblik over, hvad der er af muligheder, og måske er der også nogle lokalsamfund, som med udgangspunkt i et katalog ønsker at gå videre med nogle af idéerne, fortæller Thomas Adeskov.