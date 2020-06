15-16 mio. kr. for Annebjerggaard?

- Annebjerggaard bliver annonceret til salg inden så længe. Provenuet fra salget skal gå til nye museumsfaciliteter. Processen handler om, at vi over nogle år kan få solgt Annebjerggaard, søge fonde om støtte til et nyt museum og så få bygget et nyt museum. Får vi 15 eller 16 millioner kroner for Annebjerggaard, så har vi et godt grundlag for at starte, og så kan vi gå videre til nogle fonde, siger Thomas Adelskov, som oplyser, at hvis en køber vil bygge boliger på området, vil det kræve nogle særlige tilladelser.