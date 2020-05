14 personer er sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Foto: Kenn Thomsen

14 personer i Hørve sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Midt- og Vestsjællands politi fik fredag aften kl. 22.34 en anmeldelse om, at en stor gruppe på ca. 20 personer var forsamlet ved en shelterplads på Vallekildevej i Hørve. En opmærksom borger havde forinden henvendt sig til gruppen og bedt dem sprede sig på grund af risikoen for coronasmitte, uden at dette tilsyneladende havde nogen effekt.