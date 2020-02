Midt- og Vestsjællands Politi har modtaget 14 anmeldelser fra Odsherred - fra fredag til mandag morgen.

14 anmeldelser til politiet

Odsherred - 03. februar 2020

Mandagens rapport fra Midt-og Vestsjællands Politi fortæller, at ordensmagten har modtaget 14 anmeldelser om indbrud og tyveri fra fredag til mandag morgen.

I Nykøbing har der været fire indbrud i Nykøbing. Indbrudden foregik lørdag mellem kl.15.00 og 22.10.

I en villa på Kingosvej der stjålet guldhalskæde med rød sten i, to guldhalskæder og kontanter. Fra en anden villa på samme vej blev udbyttet to guldhalskæder, guldur, to guldarmbånd og to manchetknapper i guld.

I et hus på Hjortvej var der også indbrud, men her mangler man endnu et overblik over, hvad der mangler. Fra en anden villa på Hjortsvej er der blevet stjålet en guldhalskæde med hjerteformet vedhæng, en guldhalskæde med kors-vedhæng, øreringe med Bismarck-mønster, Armlænke Bismarch, tre guldringe, kontanter, gavekort til Danish hotels, gavekort til Bellevue og et gavekort til Vivaldi.

Fra en restauration på Havnegade er anmeldt et tyveri af en pung, som indeholdt kørekort, kreditkort, sygesikringsbevis, nem-id, samt 3.000 kroner i kontanter. Tyveriet skete fredag ved 19-tiden.

I Hørve er der blevet anmeldt tre indbrud. I en villa på Nørregade mangler man stadig et overblik over forsvundne genstande.

Efter et indbrud i en villa på Vallekildevej har et vidne beskrevet to gerningsmænd sådan: A: Mand, 17 år, 180 cm, kropsbygning: spinkel, hudfarve: sort, Iført: En grå/mørk tætsiddende dynejakke med hætten trukket helt op om ansigtet. Medbragte: En tynd lang genstand, ca 40 cm i længden. Muligvis en jernstang. B: Mand, 17 år, hudfarve: sort, iført: en sort tætsiddende jakke. På Nørregade i Hørve blev en forretning udsat for indbrud. Det vides ikke, hvad der mangler i forretningen Fra en villa på Højby Rosenvej mangler efter indbrud: et ur (guld, herremodel), et ur (stål, herremodel), et ur (forgyldt med perlemorsskive, herremodel), kontanter, pengeskab (mørkegråt, mindre skab).

Fra en villa på Abildøre Enebærkrogen ved Vig stak indbrudstyven af med fladskærmstv og to lamper.

En villa på Ankeret i Vig har været udsat for indbrud, men hvad der mangler, vides endnu ikke. Signalementet på gerningsmanden: Mand, høj, tynd, iført sort tøj og sort strikhue.

Fra et sommerhus på Høve Egevej ved Høve er der blevet stjålet et fladskærms smart tv og chromecast.

Der har været et forsøg på indbrud i et sommerhus på Klintebakken på Veddinge Bakker.

I et sommerhus på Pærestien ved Nykøbing mangler der efter et indbrud seks stole med sort læderpude, en standerlampe i chrome med hvid skærm, to skalstole, diverse el-værktøj til batteri og en dyne med betræk.