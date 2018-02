14-årig piges skæbne er uvis

En 14-årig lettisk pige risikerer udvisning til Letland på trods af, at hun har været udsat for grove seksuelle overgreb.

Pigen har tidligere givet udtryk for, at hun ønsker at blive i Danmark.

Men hendes umiddelbart eneste tilknytning til Danmark er den 39-årig lettiske mand bosiddende i Odsherred, som den 25. januar blev dømt for igennem mere end et år at have begået seksuelle krænkelser mod den mindreårige pige.

Dommen lød på fem års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt. Nu risikerer den 14-årige pige også at blive udvist.