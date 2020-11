130 gange niksen-biksen til privat tøjvask

For bøvlet, og for mange ting, der ikke fungerer godt nok. Sådan lyder noget af kritikken mod den tøjvaskeordning, som to private firmaer overtog fra Odsherred Kommune i februar måned.

En del af kritikken af tøjvaskeordningen, er, at nogle borgere finder det vanskeligt at holde deres tøjvask på de krævede otte kilo hver 14.dag, og at der falder en ekstraregning fra firmaerne, hvis ens vasketøjspose overstiger de otte kilo, og så har kommunens ældreråd påpeget, at de finder det urimeligt, at flere ældre er tvunget ud og købe mere tøj, fordi vaskeintervallerne gør, at de er nødt til at have rent tøj til en hel måned.