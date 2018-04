13-årig reddede familien fra ildebrand

Han fik status af helt, da han om aftenen den 16. april formåede at redde sin familie ud af hjemmet på Nordgårdsvej i Herrestrup, da der gik ild i en opvaskemaskine. Sebastian har for kort tid siden afsluttet første del af et skoleforløb som brandkadet under Vestsjællands Brandvæsen på Nykøbing brandstation, og det kom han i høj grad til gode, da han om aftenen ved 21-tiden pludselig fornemmede, at der var noget galt.