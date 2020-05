120 efterskole-elever kommer snart tilbage

- Vi nåede heldigvis skituren, og eleverne måtte tage direkte fra busserne og hjem til en uvished, der viste sig at gå fra et par ugers til et par måneders varighed. Det har været hårdt for dem, men de har håndteret det på forbilledlig vis og været virkelig gode til at følge undervisningen og aktiviteterne online, siger forstanderen. Hun glæder sig over, at skolen fra den første dag med hjemmeundervisning var godt kørende med en fælles kommunikationsplatform med blandt andet online undervisning, video-chat, online kontaktgruppemøder og lærermøder.