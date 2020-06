1,2 mio. kr. til Odsherred projekter

Det vilde spinderi har fået 400.000 kr. til at etablere et lokalt garnbrand, Opstart af grohuset Odsherred har modtaget 280.000 kr. til at lave en ny slags drivhuse, Munkebjerggaard har fået 220.000 kr., partnerskaber for ressource eksperimentarium får 200.000 kr. til en socialøkonomisk virksomhed om genbrug af byggematerialer og Unik fødevareproduktion, der er et projekt skabt af to tilflyttere, der i regi af firmaet Contempehrary vil producere indonesisk inspireret tempeh på lokale fødevarer fra Odsherred, har fået tilsagn om 150.000 kr i støtte.