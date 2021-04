12-årig pige overfaldet i park

Pigens far fortæller til Nordvestnyt, at pigen er uskadt efter den voldsomme oplevelse, men at hun forståeligt nok er meget chokeret og ked af det.

- Det har været en grim oplevelse for vores datter og alle i familien er berørte. Jeg følte mig magtesløs som far, da jeg sad på mit arbejde, og fik et opkald fra en grædende og dybt chokeret pige. Vi har aldrig tænkt på, at Byens Bakke kunne være et farligt sted, at gå tur, siger pigens far til Nordvestnyt.