115 år gammel bygning plaget af råd og svamp

Rørvig Folkehøjskole havde lejet sig ind bygningen, men flyttede til Havnsø i 2015. I det sidst offentliggjorte regnskab fra Kalk Rørvig, fra november 2019, konstateres det, at selskabets projektejendom er nedskrevet over egenkapitalen med 4,9 mio. kr. efter skat, og »reguleringen skyldes, at ejendommen har været uden lejer i flere år og umiddelbart ikke er bevaringsværdig«. Anne-Louise Kastbjerg bekræfter overfor Nordvestnyt, at hovedbygningen er ramt af råd og svamp.