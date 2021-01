10'erne: Da Odsherred kom på fode igen (2)

Er det bedst med en stor eller en lille skole? Eksperterne er uenige, og i Odsherred forsøgte politikerne sig med begge modeller, blandt andet i lyset af et faldende børnetal. I 2014 skete der en centralisering med to skoledistrikter og en række afdelinger som fik djøficierede navne som »Nordskolen afdeling Odden« og »Sydskolen afdeling Hørve«. Efter nogle år vendte politikerne på en tallerken og genindførte i 2019 i store træk den decentrale skolemodel - også selv om de mange små skoler gør det lokale skolevæsen dyrt sammenlignet med andre kommuner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her