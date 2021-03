Se billedserie Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2020 102 klagesager fra Odsherred Kommune på beskæftigelsesområdet. Desuden var der 12 klager, som havde formelle mangler og derfor ikke kunne behandles. Foto: Preben Moth Foto: Preben Moth

102 klager over jobcentrets afgørelser

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 15:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

69 ud 102 realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen over afgørelser i det lokale jobcenter i 2020 endte med, at kommunens afgørelse blev stadfæstet. Sagsbehandlerens afgørelse stod altså ved magt i to ud af tre klagesager (67 procent). Men i 16 sager fik borgeren medhold, og i 17 sager skulle sagen genbehandles. Forleden fik økonomiudvalget en orientering om klagesagerne på beskæftigelsesområdet.

Borgmester Thomas Adelskov (S) oplyser, at økonomiudvalget har besluttet, at man fremover vil have en kvartalsvis statistik over klagesagerne.

- Så kan medlemmer gå nærmere ind på nogle områder, hvis de synes, der er noget, som stikker ud, siger Thomas Adelskov.

Han synes umiddelbart ikke, at Odsherred Kommune er specielt dårligt kørende med hensyn til klagesager på beskæftigelsesområdet.

- Det er ikke mit indtryk, at vi i sammenligning med andre kommuner har mange klagesager. Men det er vigtigt, at der er en klagemulighed for borgerne, og vi har jo også borgerrådgiveren til at hjælpe. Der er mange forestillinger om, hvad man kan, og hvad kan få inden for beskæftigelsesområdet, og derfor skal man kunne klage, hvis man ikke er enig, eller føler sig utryg ved den afgørelse, som kommunen har foretaget, siger Thomas Adelskov, som også fremhæver, at beskæftigelseslovgivningen lægger op til, at der skal træffes nogle skøn fra sagsbehandlerens side.

-Men omgjorte sager på grund af systemiske fejl i sagsbehandlingen skal vi lære af, understreger Thomas Adelskov.