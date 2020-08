1000 gange har livredderne måtte have gang i mundtøjet

På strandene i Gudmindrup og Rørvig har livredderne haft travlt i uge 32, men gudskelov har det mest været med mundtøjet, for mens der ikke har været livreddende aktioner på de to strande, så har livredderne 1.018 gange måtte ty til det de kalder oplysende indsatser over for de mange badegæster.