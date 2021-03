Et samarbejde og god dialog mellem kommune, Høve Bylaug og en lokal tømrer sikrer nu, at der bliver mere sikkert at færdes på trinnene op til Esterhøj. Foto: Marianne Nielsen

100 år gammel trappe til populært udsigtspunkt bliver fikset

Nu er der godt nyt for besøgende på Esterhøj. Et projekt med udskiftning af de ældste træ-trin, der i efteråret blev skudt til hjørne, kan nu realiseres.

- Vi har fundet en løsning, og det betyder, at trappen nu kan laves. Trinnene er dyre, men vi fik en lokal tømrer til at komme med et tilbud og efter en god dialog og godt samarbejde med kommunen er det lykkedes at nå en løsning, fortæller oldermand i Høve Bylaug, Peter Arnfeldt.