Se billedserie En sikker hånd fra Lone, malersvend hos malermester Karl Erik Larsen, betyder, at teksten på stenen nu kan læses. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 100 år: Genforeningssten males op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 år: Genforeningssten males op

Odsherred - 07. juni 2020 kl. 12:54 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Sognet rejste denne Sten til Minde om Genforeningen. 1920«.

Sådan står der på genforeningsstenen ved Højby Kirke. Nu kan man læse den korte tekst, men det skyldes alene, at Højby Lokalråd har påtaget sig ansvaret for at give stenen en overhaling i anledning af, at det snart er 100 års dagen for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Formanden for Højby Lokalforening, Ole Nielsen, var ikke i tvivl om, at der skulle gøres noget ved stenen i jubilæumsåret.

- Man kunnes jo slet ikke læse, hvad der stod. Lokalrådet ville gerne give noget tilbage til byen og borgerne, for det var jo borgerne, der rejste den i sin tid. Teksten er måske ikke den mest prangende, men stenen er flot i sig selv, siger Ole Nielsen og fortsætter:

- Jeg synes, at genforeningsstenen fortæller en vigtig historie i vores land. Man stod mange steder sammen om at rejse mindesten, siger Ole Nielsen.

Det er Odsherred Kommune, der har ansvaret for genforeningsstenen.

- Borgerne skænkede så efterfølgende stenen til det gamle Højby Sogneråd. På et tidspunkt overtog kirken vedligeholdelsen af stenen, men det er i dag kommunen, som har ansvaret for stenen. Kommunen vedligeholder bedet omkring stenen, men har åbenbart ikke nogen penge til at male den op for, så derfor slog vi til, siger Ole Nielsen.

Han glæder sig nu over synet af stenen.

- Den står et godt sted i byen, ikke mindst når der er kirkelige handlinger, hvor lokalrådet også har flagallé med flag på begge sider af stenen, så ser det hammer godt ud, siger Ole Nielsen.

Malermester Karl Erik Larsen har stået for opgaven med at male genforeningsstenen op.

- Det krævede såmænd kun en sikker hånd fra min svend, Lone, en lille pensel og en skrivestok, fortæller Karl Erik Larsen.

Stenen er af granit og stammer fra Klint, og det var en stor opgave at transportere den sandsynligvis flere tons tunge granitsten til Højby. En opgave, som i eftertidens lokale historieskrivning er blegnet lidt i forhold til fortællingen om genforeningsstenen på Esterhøj. Men det ændrer ikke på, at det var en stor festdag i Højby, da stenen blev afsløret i 1920. Provst N.P. Christiansen talte om den bibelske Josua, Moses følgesvend, der sagde til hele folket: »Se, stenen her skal være vidne imod os; thi den har hørt alle Herrens ord, som han talte til os; den skal være vidne imod jer, at I ikke skal fornægte jeres Gud!«. Til festen var der trykt et lille sanghæfte med fem til lejligheden forfattede sange.

Højby Lokalråd sætter på genforeningsdagen den 15. juni flagalle og store flag op ved Borren og Trekanten.