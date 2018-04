I tre dage har 10 virksomheder talt og udviklet virksomhedsstrategier, så de kan vækste. Foto: Marianne Nielsen

10 virksomheder fik vækst-råd og sparring

Odsherred - 15. april 2018

10 virksomheder med base i Odsherred har i denne uge været på et tre dages intensivt internat på Hotel Højbysø. Tre dage med vækststrategier og sparring i et forløb kaldet Raketvækst.

Det er ment som en hjælp til mindre virksomheder, der har brug for et boost og noget vejledning til at vækste.

- Vi vil have vækst på top- og bundlinjen for de her virksomheder, og vi kan se, at noget af det, der skal hjælpe med at få det, er, at de bliver bedre til det strategiske og til det at eksekvere den strategi, forklarer erhvervskonsulent Anette Friis fra Odsherred Kommune, der sammen med Væksthus Sjælland står bag Raketvækst-dagene.

- Vi har en filosofi om, at vi skal matche virksomheder, der passer sammen. De laver forretninger på tværs og finder den person eller virksomhed, som de står mangler for at rykke på vækstkurven. Det ender altid med at nogen laver forretning sammen, eller finder samarbejdspartnere, som de holder fast i, siger hun.

Nogle af dem, der har fundet hinanden, er murermester Rene Voss fra Asnæs, som har 20 ansatte, men som gerne vil have fem mere på lønningslisten ved udgangen af 2019. Men det med markedsføringen er ikke hans spidskompetence, men på Hotel Højbysø mødte han fotograf Signe Goldmann fra Veddinge Bakker.

- Jeg har haft en bevidsthed om, at jeg skulle have noget hjælp til det i nogen tid, og derfor er det enormt glædeligt at komme ud i et netværk som det her, hvor jeg havde luret, at Signe også var tilmeldt, fortæller Rene Voss.

På sin side havde Signe Goldmann håbet om at finde nye kunder i lokalområdet, så også hun er glad for forløbet.

Begge er også taknemmelige for den personlige relation til både kommunale embedsmænd og andre virksomheder, der er kommet ud af de intensive strategi-dage.