Kunstnerbesøg er normalt tilløbsstykker på Odsherreds Kunstmuseum (her Arne Haugen Sørensen ved et tidligere besøg på Odsherreds Kunstmuseum), men i corona-tiden vil der kun blive lukket maksimum ti personer ind ad gangen.

10 personer ad gangen: Museum har plan klar til forsigtig genåbning

Museerne figurerer - sammen med biblioteker og kunstudstillings-steder - i gruppen lav smitte-risiko på Statens Serum Instituts vurderings-liste, og Museums Vestsjælland er klar med en plan for, hvordan museerne, blandt andet i Odsherred, kan åbne sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis der bliver givet grønt lys efter den 10. maj i fase to af samfunds-genåbningen, siger direktør Eskil Vagn Olsen.

- På en almindelig hverdag er det ikke unormalt for os, at de besøgende kommer kun få ad gangen, så vi mener, at vi sagtens kan håndtere en genåbning nu med et tidsstyrings-system, hvor gæsterne bestiller tid og lukkes ind i hold på maksimum ti, en time ad gangen, siger Eskil Vagn Olsen.