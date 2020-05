Direktøren fra firmaet T2O har tidligere modtaget Danida støtte til et »waste-to-energy-anlæg,« i Indonesien, men anlægget blev ikke til noget og nu vil ministeriet have penge retur.

10 måneder før de skal mødes i retten

Udenrigsministeriet har stævnet Egebjerg-direktør, Lars Boysen, fra firmaerne T2o og medejer af firmaet P4O, i en sag, hvor de mener, at Lars Boysen i et af sine tidligere firmaer i perioden november 2013 til 2016 fik udbetalt uberettigede støttemidler af Danida til etablering af af »waste-to-energy-anlæg« i Maggar i Indonesien.

Et anlæg, der aldrig blev til noget, og tvisten handler om, at de danske myndigheder vil have et beløb tilbagebetalt, fordi de ikke mener, at Lars Boysens firma leverede tilstrækkelig dokumentation for brugen af midlerne.