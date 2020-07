Odsherred har været ramt af mange indbrud i den seneste tid.

10 indbrud og et tyveri

Odsherred - 13. juli 2020 kl. 11:04 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandagens politirapport melder om 10 indbrud i Odsherred.

Et indbrud blev hurtigt opklaret. Søndag var ejeren af en ejendom på Næsvangsvej ved Asnæs ankommet til ejendommen, hvor der holdt et ukendt køretøj. Beboeren vendte om og forlod ejendommen igen. Da hun forlod ejendommen, kom to personer ud. Der er tidligere konstateret opbrudte døre på stedet.

Hendes ægtefælle kunne via overvågning se, at det var et køretøj, han ikke kendte til.

Overvågningsvideoer viste tydeligt de to mænd, som viste sig at være en 55-årig mand fra Grevinge og en 24-årig mand Mørkøv.

De blev anholdt og ransagning foretaget og alle koster tilvejebragt og udleveret til ejeren. De to sigtede blev løsladt, da der ikke var grundlag for et grundlovsforhør.

Fra en villa i Liljevænget i Asnæs er der stjålet smykker og kontanter. Indbruddet fandt sted mellem onsdag kl. 15 og fredag kl.8.45.

Måske var det en labrador, der forhindrede et indbrud i et sommerhus på Engtoften i Ordrup. Ihvertfald kom indbrudstyvene aldrig ind i huset. Indbrudsforsøget foregik fredag mellem kl. 17 og 19.45.

Smykker var også udbyttet efter et indbrud i en villa i Anemonevænget i Asnæs. Indbruddet skete mellem den 1. og den 10. juli.

I en villa i Krokusvænget i Asnæs var der mellem onsdag kl. 10 og fredag kl. 11.30 indbrud. Det er ikke oplyst, hvad der mangler i beboelsen.

Der har også været indbrud i en anden villa i Krokusvænget, begået mellem fredag kl. 22 og lørdag kl.09. Her er der heller ikke oplyst noget om, hvad indbrudstyven tog med sig.

Der har været indbrud i en villa i Præstevænget i Vig. Her mangler en taske indeholdende blandt andet pung og nøgler.

Beboerne lå og sov på sovaen, da indbruddet fandt sted natten til fredag.

Kontanter blev udbyttet efter et indbrud i en villa på Samsøvej i Nykøbing, begået mellem fredag kl.16.30 og lørdag kl. 0.35.

Fra en villa på Toftegårdsvej i Nykøbing er der fjernet tre lysestager i sølv. Indbruddet fandt sted mellem den 27. juni og den 11. juli.

Fra en villa på Glostrupvej ved Egebjerg er der efter indbrud stjålet sølvbestik og en pung med kontanter. Indbruddet foregik mellem fredag kl. 12 og søndag kl.20.50.

En pung med kreditkort og andre personlige kort er formentlig blevet sjålet i Netto i Vig. Pungen blev senere fundet i en skraldespand, dog uden indhold. Der var ingen spor eller mistanke. Tyveriet fandt sted fredag mellem kl. 16 og 16.30.