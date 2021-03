10 får penge til at genstart i lokalsamfund

Genstartspuljen, som Lokaldemokratiudvalget oprettede i slutningen af januar som konsekvens af, at corona-restriktionerne gjorde det svært for foreninger og andre at lave de aktiviteter, man plejer, er nu blevet fordelt.

- Med nedlukningen af samfundet har det været vanskeligt for modtagerne af beløbet at komme i gang, men nu hvor der er åbnet lidt op for samvær i det fri, håber jeg, at der kommer mere gang i det, siger Per Kragh.