Byrådsmedlem Arne Mikkelsen (SF) er normalt en fast del og ofte tovholder på 1. maj-arrangementerne i Nykøbing, som her fra 1. maj 2018, hvor vejrguderne ikke var helt flinke ved deltagerne. Arne Mikkelsen måtte i år dog nøjes med at fejre kampdagen virtuelt. Foto: Helene Nielsen

1. maj "fejret" på containerpladsen

- Jeg har fejret dagen med en tur på containerpladsen, men det er der ikke meget fest over, siger han med et grin, da Nordvestnyt ringer op.

Arne Mikkelsen har i dagens anledning skrevet et indlæg på Facebook, hvor han især hæfter sig ved den nye aftale om at ældre kan få besøg på plejehjemmene.

- Vi er jo allerede gået i gang her i Odsherred, fortæller han.

SF i Odsherred har lagt de to taler, som ikke bliver holdt, ud på foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmedlem Mette Feenstra og formand Mogens Stig Møller giver i stedet en virtuel udgave af deres taler.

Arne Mikkelsen er ærgerlig over, at der ikke kan holdes 1. maj i år, men har også forståelse for de restriktioner der er på grund af corona.