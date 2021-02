Skolegården er tom i Hørve. men kun indtil på mandag, så kommer 0.-4. klasse tilbage. Afdelingsleder Susanne Kerndrup og resten af lærerstaben glæder sig. Foto: Marianne Nielsen

- Vi glæder os til eleverne kommer tilbage i skole

Odsherred - 02. februar 2021 kl. 08:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Nu kan eleverne i 0.-4. klasse godt forberede sig på at sige farvel til hjemmeundervisning på Teams, og i stedet sige goddag til frikvarterer i skolegården og undervisning i klasselokalerne.

På Hørve Skole er afdelingsleder Susanne Kerndrup og lærerstaben meget glade for udmeldingen fra myndighederne mandag aften, der sender de yngste elever tilbage i skole.

- Jeg er rigtig glad og begejstret over, at vi nu får 0-4 klasse tilbage. Jeg havde håbet på det, da den bedste læring sker, når vi er sammen. Vi går nu i gang med at planlægge genåbningen for den kommende periode- både det faglige og sociale men også hvordan vi sikrer os, at gældende retningslinjer bliver overholdt, fortæller afdelingslederen til Nordvestnyt.

Hun og de øvrige ansatte på skolen er dog bedre rustet og mange erfaringer rigere denne gang, end i foråret.

- Vi har heldigvis haft generalprøve i foråret, og jeg ved, at vi nok skal få styr på dette inden mandag. Vi vil den kommende periode have fokus på at få fulgt op på de faglige mål, men det ligger os også meget på sinde at understøtte elevernes trivsel og det fællesskab, som de har manglet siden jul, fortæller afdelingslederen.

Da der fornylig var møde i skolebestyrelsen var kun været roser til overs for elevernes, forældrenes og personalets indsats og deres håndtering af fjernundervisning. Forældre og medarbejdere har i et tæt samarbejde sikret, at elever der havde brug for nødundervisning eller havde brug for anden støtte fik det.

- Eleverne har været super gode til at kontakte personalet, hvis de har haft udfordringer af den ene eller anden karakter og personalet har været innovative og løsningsorienterede i at møde disse udfordringer på trods af en skærm imellem. Det viser, at der er stor tillid til skolen og det er vi meget utrolig glade for, siger hun og fremhæver, at alle har været med til at løfte den store opgave, og rykket sammen for at skabe den bedst mulige hverdag for eleverne under nedlukningen.

- Vi savner dog 5-6 klasse utroligt meget og ser frem til at de også kommer tilbage, siger Susanne Kerndrup.