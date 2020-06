Se billedserie Bent Christensen agter at være købmand i Ordrup mange år endnu.

- Sjov måde at være købmand på

Odsherred - 28. juni 2020 kl. 07:00 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Købmand Bent Christensen gik egentlig på pension som 63-årig for to år siden, hvor han stoppede som købmand for Spar i Brønshøj.

- Jeg fik tilbudt af ejerne af bygningen at starte en ny købmandsbutik i Ordrup i Odsherred, men anede ikke hvor det lå henne.

Han fandt på at tælle sommerhuse via Krak, fandt 4.000 og ligeså mange i Veddinge Bakker, og så ville han og hustruen Marianne gerne prøve det et år.

- Der gik jo godt sidste år, så nu er vi i fuld gang igen i år.

De fik tre gode medarbejdere sidste år, der også er her i år, og der er netop ansat en fuldtidsmedarbejder mere.

Der åbnes til påske, men i år var lidt anderledes.

- Vi gik nogle uger før påske og gjorde butikken klar, og så står folk udenfor og banker på og spørger, om vi ikke snart åbner, for som de sagde:

. Vi er allerede kommet allesammen - og så åbnede vi selvfølgelig.

Det er en helt uafhængig butik, der ikke er med i kæder.

- Vi vil selv bestemme vareudvalget, og vi har valgt at føre en række lokale varer af høj kvalitet.

Det er bl.a. honning fra Gislinge, hvidløgsolier fra Grevinge, Rørvig Slagteren, Skibby Røgeri og Isøre Is.

Halvdelen af alle varerne i butikken er økologiske, for det efterspørger kunderne, og det bliver der lyttet til.

Bent sidder ofte ved kassen og deler hovedparten af det arbejde med Marianne.

- Det er altid hyggeligt at tale med kunderne, for der er ingen sure mennesker i Ordrup.

Det er vigtigt for Bent Christensen, at der aldrig er udsolgt af varer, og det er næsten aldrig sket.

- Vi er nogle gange udfordret af, at leverandørerne ikke vil levere så tit som i København. Så må jeg ned på knæ og tale godt for mig, så lykkes det som regel at få tildelt en ekstra dag.

Ordrup Købmanden er faktisk to butikker i én.

Mandag-torsdag er én slags butik og fredag-søndag en helt anden.

- Det er en sjov måde at være købmand på.

Og sjovt er det også, at der er halv pris på alle 1-styks ispinde.

- Det giver glade kunder, og det er det, vi lever af, slutter købmanden, der agter at være købmand i Ordrup mange år endnu.