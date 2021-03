Simon Weber Marcussen fik foretræde for folketingets miljø- og klimaudvalg onsdag eftermiddag. Foto: Marianne Nielsen

Artiklen: - Politikere må sikre, at vi har en tangbranche om fem år

Onsdag eftermiddag fik Dansk Tang lejlighed til at fortæller folketingets miljø- og fødevareudvalg om de benspænd den danske tangbranche møder i Kystdirektoratets bureaukrati.

Via Teams brugte medstifter af Dansk Tang, Simon Weber Marcussen udvalgets medlemmer, hvordan de oplever kontakten med henholdsvis Kystdirektoratet og miljøminister Lea Wermelin.

Efter mødet var tangfarmeren fra Nykøbing glad for den positive modtagelse han og sagen fik i udvalget.

- Nu venter vi på samrådet, og jeg håber det kan ændre på vores branches vilkår. Hvis ikke der sker noget, så er vi nok ikke dem, der dyrker tang i danske farvande. Jeg sagde til dem, at det nu er op til dem at sikre, at vi har en tangbranche i Danmark om fem år, fortæller Simon Weber Marcussen, der har modtaget flere støtteerklæringer og mange henvendelser fra andre i branchen, der ligesom Dansk Tang bliver mødt af årelang sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet, kortvarige tilladelser og krav om 100.000 kroner i depositum til tangfarme, hvilket skræmmer investorer væk.