Forsvarsadvokat Jens Klokhøj mente, at en student iført klipklapper, shorts og studenterhue næppe var klædt på til at være en del af et tæskehold, der skulle banke penge ud af en 41-årig mand i Nykøbing den 28.juni. Foto: Peter Andersen

- Klipklapper og studenterhue er tæskeholdspåklædning

Der var nemlig ikke tale om et planlagt overfald begået af et tæskehold, og desuden var det den 41-årige forurettede HC, der var truende og aggressiv da han kom farende fra garagen med en baseballbat i hånden, argumenterede flere af forsvarsadvokaterne for de tiltalte, to kvinder og tre mænd ved onsdagens retsmøde ved Retten i Holbæk.

Står det til forsvarsadvokaterne for de fem tiltalte i sagen om et overfald i en indkørsel i Nykøbing, skal de alle frifindes.

