Snart bliver der travlhed ved håndvasken på skolerne, når de ældste elever vender tilbage i et vist omfang fra på mandag. Nu skal logisitikken og skemaerne på plads. Foto: Marianne Nielsen

- Ikke en klar plan for genåbning, man kan hive op af skuffen

Odsherred - 09. marts 2021 kl. 21:22 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En køreklar plan, lige til at tage op af skuffen og sætte i værk, er der ikke. Men det betyder ikke, at skolerne ikke har gjort sig tanker om, hvordan de ældste elever kan vende tilbage på mandag.

- Man er klar til at være klar. Men man har ikke en plan for, hvis man beslutter det ene eller det andet. Men vi er blevet meget hurtige til at navigere i det her og hvordan man skal arbejde med det, siger Søren With (S).

Alle kræfter sættes nu ind på at få lagt skemaer og planer, så de flugter regeringens udmelding tirsdag aften, der sender elever i 5.-8. klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele tilbage i skole til udendørs undervisning én gang om ugen.

I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.

Søren With, der selv har en tjans som poder for Falck, ser en udfordring i, Region Sjælland endnu ikke er åbnet for at private udbydere må teste børn under 12 år.

- Man kan da ikke stå og opfordre børn til at lade sig teste to gange om ugen, og så må de private udbydere ikke teste dem, siger han.

