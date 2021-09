Der var mange spørgsmål - blandt andet om forslagene til nye stier , da lodsejere mødtes med Odsherred Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsnævnet mødtes i forbindelse med fredningen af Vedinge Bakker og Skamlebæksletten. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

- Hvorfor skal stien gå lige gennem min have?

Odsherred - 24. september 2021 kl. 12:49 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Der var potentiale til et rigtigt rabaldermøde, men selvom tonen til tider var skarp, var der forholdsvis ro på plastikstolene i Asnæs-Grevinge Hallen torsdag formiddag, da en række lodsejere i Veddinge Bakker var til offentligt møde med Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening,. Mødets omdrejningspunkt var forslaget om fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæk.

Til stede var også Fredningsnævnet, og trods det usmidige tidspunkt for folk med et arbejde at passe, var der mange indsigelser og spørgsmål at forholde sig til for nævnet.

- De siger, der er så flot derude. Hvorfor så ikke lade det være som det er, når det nu kører?

- De vil føre en sti lige gennem min have. Hvorfor?

- De kan kigge lige ind i badeværelset og stuen, hvis stien skal gå den vej.

Omkring 40 borgere deltog, og kunne man få ørenlyd for de håndværkere, der knoklede med larmende maskiner på renoveringen af svømmehallen, kunne man blandt andet høre lodsejer David Rasmussen, der har netop købt en landejendom på Ordrupvej i Veddinge Bakker, som vil være meget ked af at have folk rendende på sin grund »i almenvældets interesse« og »hensynet til natur- og dyrelivet«, som er et par af kommunens argumenter for frednings-manøvren.

Alex Nielsen på Disbjergvej var uforstående overfor, hvorfor folk skulle gå direkte gennem hans hæk og have for at komme rundt i istidslandskabet.

Sti-forslagene rundt i det foreslåede fredningsområde var i det hele taget ikke lodsejernes kop te.

- De stier, der allerede er der kan jo benyttes. Nye stier flytter folks opfattelse af, hvor det er ok at færdes, lød en af indvendingerne.

- Hvor skal dyrene gå hen, når der kommer flere mennesker? Der er ikke plads, lød det fra en anden lodsejer i bakkerne.

Michael Bay fra Odsherred Kommunes afdeling for natur og vand, sagde på mødet, at der var tale om sti-forslag, ikke en definitiv afgørelse.

- Det er forslag til, hvor der kan laves stier, understregede han og forklarede at stierne skulle være med til at give borgere, gæster og turister mulighed for at nyde det unikke landskab.

- Vi vil bevare naturværdierne, de sjældne og truede dyrearter og den offentlige adgang via stier til landskabet, supplerede Birgitte Ingrish fra Danmarks Naturfredningsforening.

