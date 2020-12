Artiklen: - Forlænget nedlukning er endnu et hårdt slag for købstadens butikker

De gule udsalgsskilte skulle på nuværende tidspunkt have lyst vintermørket op på Algade i Nykøbing. I stedet er gitrene rullet ned og eneste skilte er kampagneskiltene »Sæt pris på Odsherred - tak fordi du handler lokalt«, der er sporadisk placeret ned gennem gågaden.

- Det er jo selvfølgelig en ekstra udfordring oveni den nedlukning der allerede har været. Det er hårdt for de butikker, der også har haft en hård julehandel, så det er et ekstra slag, siger Søren Rasmussen, formand for Nykøbing Sj. Handel og Erhverv.