Se billedserie Familien Juul Black fra Frederiksberg er faste ?kunder? på besøgsmarken, så ikke en gang dagsregn kunne holde dem væk i år. Foto: Marianne Nielsen

- Flottere, smukkere og så smager de bedre

Odsherred - 21. oktober 2021 kl. 08:07 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Efteråret viste sig fra sin vådeste og mest gråmelerede side onsdag eftermiddag, og det påvirkede en ellers træfsikker publikumsmagnet i efterårsferien.

På Besøgsmarken i Fårevejle var det så som så med fremmødet, men enkelte familier havde alligevel trodset den trøstesløse vejrudsigt, iklædt sig regntøj og gummistøvler.

- Det er femte gang vi er her. Vi elsker at komme her. Ungerne synes det er noget af det sjoveste, og det er jo en god måde at give dem en forståelse for, hvor grøntsagerne kommer fra, lød det fra familien Juul Black, der har bopæl på Frederiksberg.

Under corona fik de i endnu højere grad end tidligere øjnene op for herlighederne i Odsherred. Så meget, at de i sidste sommer red med på bølgen og købte et sommerhus ved Høve Strand.

Flottere og smukkere Midt på besøgsmarken var niårige Asbjørn og hans forældre i fuld gang med greb og poser.

- Vi var her ikke sidste år, men forrige år, inden corona, og syntes det er helt fantastisk. Vi havde så meget glæde af det sidst med mad til flere måneder og opdagede nye afgrøder, at der er flere slags beder og kartofler.

- De er flottere og smukkere og smager bare bedre. Asbjørn har haft mange spørgsmål om hvor maden kommer fra, og det kan vi jo vise ham her, fortæller Asbjørns mor, Julie Østergaard, der til daglig har adresse i København, men har sommerhus på Grevinge Lammefjord.

Klogere på beder og kål Dagene på Besøgsmarken i skolernes efterårsferie er et tilbud til familier om at blive klogere på Lammefjordens afgrøder, smage på de mange forskellige grøntsager, få fingrene helt ned i mulden og samtidig høste en portion sprøde lækkerier med hjem.

Geolog i Geopark Odsherred, Jakob Walløe Hansen, fortæller, at folks første reaktion under et besøg på marken i Fårevejle med de mangfoldige afgrøder, ofte er forundring over, hvor store afgrøderne egentlig er, og hvor pæne de er og hvor stor en glæde, der kan ligge i at hive en gulerod op af jorden.

- Der er jo ikke så mange af os, der er vokset op med at trække gulerødder op af jorden og ved hvad det vil sige at høste afgrøder. Hvis vi kan være med til at give dem en forståelse for råvarernes oprindelse og en form for selvforsyningskultur, så synes jeg, at vi er kommet rigtig langt, siger Jakob Walløe Hansen, der onsdag eftermiddag vandrede barfodet rundt på besøgmarken og fortalte om Lammefjordens geologi.

- Jeg nåede ikke lige at skifte fodtøj efter vores cykelsafari rundt på Lammefjorden i formiddags. Vi blev drivvåde, og der var lidt mandefald, men ellers gik det godt, forklarer han.

Det er Geopark Odsherred, der i tæt samarbejde med lokale landmænd og agronomer fra landboforeningen Gefion har etableret en besøgsmark på Lammefjorden. Marken fungerer som et vindue til Lammefjorden, et formidlingscenter midt på den gyngende dyndjord og give et godt overblik over mangfoldigheden i grøntsagsdyrkningen på den inddæmmede fjord.

Besøgsmarken blev indviet i 2017.