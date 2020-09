Artiklen: - Det halve af Vallekilde testet for corona

Over hundrede med tilknytning til vallekilde-Hørve Friskole er blevet testet for corona i weekenden.

- Jeg var selv ude for at blive testet i Holbæk, og der stod halvdelen af Vallekilde i kø - og mange jeg kendte fra mit arbejde, så der er mere end hundrede med tilknytning til skolen, der er blevet testet, anslår jeg, siger han og fortæller, at der endnu ikke er tikket meldinger om flere smittede ind. Det kan dog ændre sig.