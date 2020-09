Se billedserie Tidligere turistchef i Odsherred, Hans-Jørgen Olsen, takkede af med en afskedsreception på Odsherred Teater. Her var der vin, mundhapser, minder og røverhistorier ad libitum. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: - Der har altid været noget lidt lusket over Hans-Jørgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Der har altid været noget lidt lusket over Hans-Jørgen

Odsherred - 02. september 2020 kl. 16:21 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag var der albuehilsner og udveksling af minder, da Hans-Jørgen Olsen, turistschef i Odhserred gennem 32 år endelig fik lejlighed til at sige farvel og tak for nu til samarbejdspartnere og kolleger.

- Hvis ikke det kunne lade sig gøre nu, så gav det ingen mening. Det var i dag eller slet ikke. Om to måneder ville jeg måske ikke kunne huske, hvad det var jeg havde lavet, lød det f med et glimt i øjet fra Hans-Jørgen Olsen, der egentlig skulle have holdt sin afskedsreception i april, men måtte udsætte det på grund af Corona.

Receptionen blev holdt i teatercaféen på Odsherred Teater, hvor der var næsten lige så lang kø til gavebordet, som til buffeten. Men længst var nok rækken af talere, der ønskede at sætte ord på deres samarbejde med »Mr. Odsherred«, som slotsdirektør på Dragsholm Slot og tidligere formand for Odsherred Turistrådet, Mads Bøttger, kaldte dagens midtpunkt.

- Du har haft uvurderlig betydning for at Odsherred har udviklet sig fra gennemsnitlig med røde pølser til en destination med klar identitet og stolthed over vores produkter. Vi har altid arbejdet godt sammen, partners in crime, og da det altid er os to, der lukker baren, er det også os, der får det sidste ord, sagde Mads Bøttger.

Det kunne borgmester Thomas Adelskov (S) tale med om - både fra sin tid som formand for turistrådet, men også som politiker.

- Det kan væres svært at føle sig som formand, når Hans-Jørgen er med. For ham er et »nej« ikke et endegyldigt »nej«, men noget der kan ændres indenfor en halv time, fortalte borgmesteren i sin beskrivelse af den afgående turistchefs engagement og evne til at finde løsninger på de udfordringer, der måtte stå i vejen for visionerne for turismen i Odsherred.

Mens både Mads Bøttger og Thomas Adelskov har kendt Hans-Jørgen Olsen i årtier, så har bekendtskabet med formanden for Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen kun godt og vel fem år på bagen.

- Jeg lagde mærke til dig fra starten. Det kan man ikke undgå, Der har altid været noget lidt lusket over Hans-Jørgen. Han skulle altid lige have en ekstra pause og ryge en smøg, huskede formand for Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen.

relaterede artikler

Turistchef og geoparkdirektør siger farvel: Nu skal jeg holde sommerferie 01. februar 2020 kl. 10:11