Ungehusene er lukkede frem til 3. januar. Indtil da holder Ung i Odsherred kontakt med de unge via sms og Snapchat. Foto: Marianne Nielsen

- De unge klarer restriktionerne godt

De skulle lige bruge nogle dage til at vænne sig til det, men nu er der næsten igen unge, der opholder sig sammen i grupper i Odsherreds byer.

Det fortæller leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund, som i sidste uge sendte sine ansatte rundt til kommunens større byer for at tale med de unge om forholdene.

- I sidste uge brugte vi tid på at ringe rundt til forældrene til de unge, vi mødte, og det var de glade for. Det har også hjulpet, for nu møder vi nærmest ingen unge, når vi kommer rundt, fortæller Louise Nordlund.