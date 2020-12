- Brandærgerligt, men nødvendigt med restriktioner i Odsherred

Restriktionerne betyder at de ældste klasser hjemsende og må nøjes med virtuel undervisning fra på mandag, at sports- og kulturaktiviteter lukker ned, at restauranter, barer og caféer også lukkes ned. Der er dog mulighed for takeaway.

- Hidtil har det været en kraftigt opfordring til at man kun handlede en person pr. familie, men nu bliver vi omfattet af de regler og restriktioner også i Odsherred. Jeg vil dog lige understrege, at der jo er nogle borgere, der har brug for hjælp til at handle ind. Det har brug for en hjælper, og det skal man huske på, inden man måske bliver vred over at der er to ude at handle. men til alle os andre er der kun én ting at sige: Gå nu ud og handl kun én, og spred indkøbene så meget som muligt ud over forretningernes åbningstid, siger Thomas Adelskov (S).