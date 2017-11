Se billedserie Matthias Hansen (V) langede ud efter den langsommelige sagsbehandling i Odsherred Kommune. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kommune under beskydning

Odsherred KV17 - 15. november 2017 kl. 22:34 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune køber for få lokale fødevarer. Og embedsmændene er for lang tid om at behandle ansøgninger fra landmænd.

Sådan lød det igen og igen, da Odsherreds Landboforening onsdag aften holdt vælgermøde i Vig Forsamlingshus, hvor et halv hundrede vælgere var mødt op for at høre politiske udmeldinger fra 10 af de 11 opstillingsberettigede partier og lister. Enhedslisten havde meldt afbud, men de 10 politikere - alle mænd - havde ingen problemer med at fylde tomrummet ud.

Det var især Nye Borgerliges Peter Hare Stidsen, Liberal Alliances Martin Mosfeldt og Venstres Matthias Hansen, der langede ud efter den kommunale sagsbehandling. De driver alle tre landbrug og har selv prøvet den kommunale sagsbehandling.

Peter Hare Stidsen ønsker, at de opgaver, som kommunens sagsbehandlere ikke har kompetence til at håndtere, skal udliciteres til eksterne eksperter.

- Vi skal passe på, at bureaukratiet ikke tager magten fra os, sagde Martin Mosfeldt.

- Det er på tide, at vi giver bønderne stemme igen, lød det fra Matthias Hansen, som mente, at det ikke mindst handlede om politisk vilje til hurtigere sagsbehandling i kommunen.

Paw Pedersen (DF) fremhævede, at sagsbehandlerne gør deres bedste, men at der også er omfattende lovkrav, som er med til at forsinke sagsbehandlingen.

De øvrige paneldeltagere var Vagn Ytte Larsen (S), Ejnert Sørensen (SF), Torben Møller (OL), Thomas Nicolaisen (R), Jørgen Sørensen (AL) og Kenneth Bakke (K),