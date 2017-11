Fintælling: Farvel til Attermann

Fintællingen af de personlige stemmer onsdag har ændret på listen over de kandidater, som i går aftes ellers stod til, at være blevet valgt ind i det nye byråd for socialdemokratiet i Odsherred Kommune. Anna-Louise Attermann, som har siddet i byrådet siden 2013, viser sig ved fintællingen, alligevel ikke at være kommet ind. Det er til gengæld Jette Sloth, som er formand for socialdemokratiet i Odsherred.