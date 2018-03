SKAL VI DANSE?

Kan du huske ”dengang til klassefesten”?

Du stod i hjørnet med fugtige hænder og bed dig selv i læben, fordi du gerne ville danse med hende den søde. Og du var ikke sikker på, hvordan du skulle tage kontakt til hende.

Af Helle Høilund-Carlsen

Måske får du et flashback til ”dengang”, når du skal bede din bank om et lån,

eller når du skal fortælle dine kunder, at du har det perfekte produkt til dem. Du har éen chance.

Der er mange måder at kommunikere med dine kunder på. Kunsten er, at finde den rigtige. Den som skaber salg OG gensalg. Dit produkt kan være nok så godt, men hvad hjælper det, hvis ikke dine potentielle kunder ved det? Hvordan sikrer du kendskabet til din virksomheds udbredelse? Alene det at sikre dig den rette adgang på de digitale platforme, kan måske tage pusten fra dig. Og gør du det først over aftenkaffen, så er det nemt at skyde til i morgen. Igen.

Mulighederne i dag er mange. Der er penge at spare, når du rammer plet. Der er penge tabt, når du kaster penge efter løsninger, der ikke virker. Svaret kunne være at få hjælp til din markedsføring eller kommunikationsplaner i en periode. Der er ingen, der forventer, at du er verdensmester til alt. Din arbejdsdag er formentlig fyldt godt op i forvejen.