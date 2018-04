PLANTE SMIL OG PLANTE SOLSKIN

Drivhusene har måske set bedre dage, og det er dyrt at modernisere. Du har i en periode måske behov for at omstille til brug af alternative bekæmpelsesmidler - uden det går ud over økonomi og produktion. Når miljøteknologiordningen for gartnerier pludselig falder bort, kan det betyde mere end blot en streg i regningen. Nye arbejdsregler kan betyde, at produktionsomkostningerne stiger.

Fælderne er mange, og din virksomheds vilkår skal passes og plejes på lige vilkår som dine planter. Stordrift kombineret med ny teknologi kan være vejen frem. Det vil koste ekstra penge i en periode, og dit behov for ekstra finansiering kan opstå fra den ene dag til anden.