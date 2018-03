Levering til tiden

I 2017 blev der indgået bilforlig på Christiansborg. Vilkårene for din vognmandsforretning kan ændre sig hurtigere, end du kan sige V12. Med andre ord kan der pludselig opstå behov for ekstra elastik i budgettet.

Det kan være, at det nye bilforlig betyder, at du får brug for ekstra penge, fordi kravene til din bilpark ændres. Det kan også være at den værdi, du troede at din bilpark havde, ikke stemmer, fordi værdien er faldet efter de nye leasingregler. Du kan dog glæde dig over, at prisen for at køre over Storebæltsbroen er faldet med 25%.

Det behøver ikke alene være, fordi der sker noget i Danmark, at du skal have begge hænder på rattet. Oslo, Berlin, København: Overalt strammes reglerne for at køre dieselbil. Der vil løbende blive stillet nye krav til miljøet i transportsektoren. Små virksomheder er ofte mere følsomme end store, da de ikke har samme økonomiske formåen til omstilling.

Måske har du mulighed for at lande en større transportopgave som underleverandør. Det kræver ”blot” at du indkøber nye biler og ansætter et par ekstra vognmænd. Det kan også være, at betalingsbetingelserne ikke er i din favør, så der går lidt længere tid, inden du får betaling for dine ydelser.

Ligegyldigt hvad, så opstår der hele tiden krav og muligheder som du skal indrette dig efter, og behovet for at kunne manøvrere økonomisk er hele tiden tilstede.

Fuld fart frem!

Selv små justeringer fra den politiske verden kan pludselig ramme din virksomhed med store økonomiske konsekvenser. Det har OPR-Virksomhedslån mange års erfaring med, altså små og mellemstore virksomheders akutte behov for kapital. Derfor er vi også hurtige til at behandle din ansøgning og give dig svar. Vores erfaring betyder, at du sammen med os kan skyde genvej og komme hurtigere hjem.

Vi er klar til at tage imod din låneansøgning, og får vi den inden kl. 16, får du svar samme dag. Hvis du kan genkende nogle af de situationer, vi har nævnt, eller går du med ideer, som kræver ekstra investering i din virksomhed, så kom og tank op hos os.

