KRONEN PÅ VÆRKET

Holmegaard, Ole Lynggaard Copenhagen og Grundfos.

Vi kender dem, og opfatter dem som en del af det danske erhvervslivs DNA. De opstod på baggrund af gode idéer og ihærdige mennesker. Mennesker, der fra starten havde en tro på de produkter, vi kender i dag.

Af Helle Høilund-Carlsen

Der er sjældent en lige linje til toppen. Undervejs støder du på udfordringer, som skal tackles, for at din virksomhed kan komme videre og trives. Hos OPR-Virksomhedslån har vi hver dag kontakt til dygtige mennesker, der kæmper for, at netop deres virksomheds produkter skal blive det ”nye sort”, som kunderne særligt efterspørger.

Kongelig eller ej: De, der har succes, har knoklet hårdt for at blive den bedste. Alle møder modstand og udfordringer på en sådan rejse. Det oplever du formentlig også i perioder. Vi ved, at nogle af udfordringerne bunder i, at mange små og mellemstore virksomheder i perioder har brug for økonomisk elastik. Penge kan give ro, overblik og tid, mens du arbejder på at forfine dit produkt, service eller ansætte de rigtige medarbejdere. Og således ruste din virksomhed til konkurrencen mod andre spillere på markedet.