De uovervindelige

Det var hverken drab eller smugleri, som fældede gangsterbossen Al Capone. Det var manglende skatteindbetalinger. ”Bogholderen” havde styr på dem i sin sorte bog. At have styr på ringbindene er måske ikke din største passion. Men det er vigtigt. Har du den rigtige bogholder og bogholderisystem?

De fleste vil nok mene, at i Danmark er der styr på det meste, og derfor fungerer samfundet. Regninger bliver betalt, og Folketinget sørger for, at der er styr på landets finanser. Det betyder rigtig meget, når man vurderer, om Danmark er et godt sted at investere.

Det er lidt det samme, når man skal drive en virksomhed – stor eller lille. Regninger skal betales til tiden, og halter det, smitter det af på samarbejdsmuligheder, lånemuligheder og tiltrækning af dygtige kollegaer. Du skal gøre det, du er bedst til. Sid ikke kl. 2 om natten og få styr på de fakturaer, du burde have sendt for 14 dage siden. Trækker det ud med at få skabt økonomi til at indkøbe det bogstyringssystem, der vil spare dig timer og skabe overblik og ro i maven?

Hos OPR-Virksomhedslån ved vi, hvor vigtigt det er at have baglandet i orden.

At moms og skat bliver betalt, at leverandører ikke ønsker dig hen, hvor konkurserne gror. Ellers er der intet overskud eller tid til det, du skal leve af: At skabe, markedsføre og sælge dit produkt.

Manden med kontoarkene

Vi kan hjælpe dig med at få overskud på kontoen. Så kan du ansætte eller finansiere den næste bogholder, der med sikker hånd kan styre dine finanser. Så kan du i bedste Elliot Ness-stil gøre det, du er bedst til.

Ring eller skriv til os i dag.

Hvis vi modtager din låneansøgning inden kl.16.00, behandles den, så du får svar samme dag.

"Et mål uden en plan,

er blot et ønske"

- Antoine de Saint-Exupery