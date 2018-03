Alle æggene i én kurv

Det er dejlig nemt og overskueligt at have én stor kunde. Man kender hinanden,

man får hurtigt rutinen, og du ved, hvad kunden forventer. Men du er dødafhængig

af denne ene kunde. Så hvad nu, hvis han en dag ikke betaler?

Selvfølgelig er det fantastisk at have én eller få store kunder. For dialogen er tæt. I kender

hinandens forventninger, ja man er næsten skræddersyet til hinanden.

Hele din virksomheds eksistens er tæt knyttet til disse kunder, som efterhånden er med i din aftenbøn og en del af din pensionsplanlægning.

Det betyder desværre også, at hvis en sådan kunde kommer bagud med betalinger eller går konkurs, så er I pludselig havnet i samme kurv. Vi ser også ofte, at store kunder ønsker et nyt produkt, som din konkurrent kan levere til bedre vilkår. Hele din ordre ryger.

Så er du på den.

I den tid, der går, indtil du finder nye kunder eller får omlagt din produktion, har du brug for at kunne forsætte med at betale de faste regninger. Eller måske få hjælp udefra til at omlægge kursen. Det koster penge. Det er formentlig en pengestrøm, som du ikke oprindeligt havde budgetteret med. Den situation kender vi.

Når ægget falder ud

Hos OPR-Virksomhedslån er vi klar til at hjælpe dig hurtigt og nemt.

Vi er specialister i små og mellemstore virksomheders pengestrømsbehov.

Vi ved, at pludseligt opståede økonomiske kriser eller ændringer kan tage livet af din virksomhed. Det er der ingen grund til, for med en venlig hånd i ryggen og ekstra kapital er du snart ovenpå igen. Der er med andre ord hjælp at hente, hvis dit guldæg falder ud af kurven.

Ring eller skriv til os i dag.

Hvis vi modtager din låneansøgning inden kl.16.00, behandles den, så du får svar samme dag.

God påske!



"Et råddent æg fordærver hele kagen"

- Gammelt dansk ordsprog